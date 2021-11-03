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Общество

18:32

Эксперты рассказали об особенностях планирования беременности у онкобольных пациентов

общество

Фото: depositphotos/alephcomo

Пациенты, столкнувшиеся с онкологией, способны сохранить детородную функцию при комплексном участии врачей разных специальностей, считает хирург-гинеколог Юлия Чернышева. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она уточнила, что в онкофертильности мужчины и женщины принимают участие гинеколог, онколог, уролог-андролог, психолог, репродуктолог и эмбриолог.

В свою очередь, акушер-гинеколог, ведущий репродуктолог Нато Шамугия отметила, что речь не всегда идет именно о паре. Эксперт описала портрет пациента с онкологией, планирующего беременность.

"Это молодые люди в возрасте до 40–42 лет. Им необходимо создать свой генетический материал, базу половых клеток, чтобы после лечения можно было прибегнуть к отсроченному материнству или отцовству", – уточнила Шамугия.

Она также отметила, что положительный исход беременности зависит от возраста человека и стадии развития рака (благоприятными являются 1-я и 2-я степени). О перспективах и возможных сложностях пациенту репродуктивного возраста должен рассказать психолог, считает Шамугия.

При этом химиотерапия может привести к преждевременному истощению яичников и ухудшению кровообращения яичниковой ткани, а также снижению синтеза сперматозоидов у мужчин. Однако спустя 6–12 месяцев после лечения возможно восстановление цикла.

"Курс облучения приводит к структурным повреждениям матки, сосудистым расстройствам, возможна гибель как части фолликулов яичников, так и практически всех половых клеток. У мужчин лучевая терапия провоцирует стойкие расстройства появления новых половых клеток", – предупредила Чернышева.

Врач призвала заранее подумать о сохранении половых клеток. Для мужчин предусмотрена криоконсервация ткани яичка, а для женщин – сохранение яйцеклеток, эмбрионов или выведение яичников в брюшную полость.

"После постановки диагноза желательно успеть в течение 10–12 дней обратиться к репродуктологу, произвести забор материала и можно приступать к основному лечению под руководством онколога", – пояснила Шамугия.

Специалисты подчеркнули, что спланировать беременность после лечения получится спустя 1–2 года. При этом рекомендуется проходить все этапы под наблюдением врачей.

Ранее главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что в период лактации не рекомендуется делать прививку от коронавируса. Он отметил, что при беременности прививку делать можно.

Прививки в России начали делать кормящим мамам и беременным женщинам

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