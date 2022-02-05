Подстанцию скорой помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест в Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728 введут в эксплуатацию в нынешнем году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что подстанция готова на 35%.

"В настоящий момент на объекте строительства идет устройство кровли и инженерных систем", – приводятся в материале слова Загрутдинова.

Уточняется, что здание будет иметь округлую форму, а центральную часть остеклят, чтобы объединить левую и правую части в единое целое. Для вентилируемого фасада используют разноцветные металлические кассеты.

В подвале трехэтажной части здания расположатся технические помещения. На первом этаже будет диспетчерская, комната амбулаторного приема больных, кабинет предрейсовых осмотров сотрудников, кладовая с запасом медикаментов и другие помещения. На втором этаже – гардеробная, комната отдыха персонала, кладовая и другие помещения.

На третьем этаже оборудуют архив, аптеку, зал для собраний, комнату психологической разгрузки и отдыха и другие помещения.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что скоропомощные комплексы на территориях четырех столичных больниц построят в 2022 году. Общая площадь зданий составит 68 тысяч квадратных метров, комплексы смогут принимать до 1 200 пациентов в сутки.

Новые корпуса появятся на территориях Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени О. М. Филатова и городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

