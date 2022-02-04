Собянин осмотрел строящийся скоропомощный комплекс Филатовской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин проинспектировал строительство нового скоропомощного комплекса городской клинической больницы № 15 имени Филатова, а также осмотрел ее коронавирусный стационар.

"Мы не забываем и о развитии клиники. Здесь строится скоропомощный корпус, суперсовременный. Будет шесть операционных, вся логистика вновь прибывших пациентов, диагностика своевременная, правильная маршрутизация. Я думаю, что во многом улучшит работу клиники в целом, увеличит ее возможности и пропускную способность", – заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что строительство корпуса позволит существенно улучшить качество оказываемой медицинской помощи при поступлении больных в экстремальных ситуациях. По его словам, корпус должен начать работать в 2023 году. Всего в Москве в рамках программы развития здравоохранения идет строительство пяти современных скоропомощных центров.

Также Собянин рассказал о работе столичной медицины по борьбе с коронавирусом. По словам мэра, в последнее время в Москве выросла нагрузка на амбулаторное звено, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, – ежедневно в городе выявляются 25–26 тысяч новых случаев COVID-19. Это меньше, чем в предыдущую неделю, однако, по словам Собянина, этот показатель является запредельным.

"Основная, конечно, такая экстремальная нагрузка (ложится. – Прим. ред.) на амбулаторное звено, потому что большинство болеют легко, относительно легко. По крайней мере, амбулаторных людей можно пролечить. Так как само количество заболевших большое, даже этот небольшой процент тяжелобольных дает абсолютно большие цифры", – сказал мэр.

Собянин пояснил, что столичное здравоохранение располагает резервными мощностями, которые могут быть дополнительно применены при необходимости. В настоящее время в городе госпитализируют до 1 600 пациентов с коронавирусом, при этом данный показатель демонстрирует постепенное увеличение. По словам Собянина, за счет этого нагрузка на стационары будет расти.

"Мы дополнительно запускаем резервные мощности так, чтобы они были наготове принять пациентов. Я думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса. Надеюсь, вы справитесь, потому что у Филатовской больницы огромный опыт", – заявил Собянин.

По его словам, коронавирусный стационар Филатовской больницы на 1 700 коек является одним из главных в Москве. Лечение от COVID-19 в нем прошли уже более 77 тысяч человек. Кроме того, в больнице имеется специализированный роддом для рожениц с COVID-19, а в ближайшее время в больнице развернут коронавирусный стационар кратковременного пребывания для беременных.

"Помимо родовспоможения, есть еще и целая программа помощи беременным женщинам, которые заболели ковидом. Это (лечение препаратами, содержащими. – Прим. ред.) моноклинальные антитела, мы сделали как обязательную программу в городе, основная нагрузка, основные мероприятия проходят в Филатовской больнице", – подытожил Собянин.

Как рассказал главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко, с начала пандемии в стационаре прошли лечение свыше 5,5 тысячи беременных женщин.

"За эти два года в нашем инфекционном роддоме, который работает не переставая, родились порядка 1 тысяч 700 детишек", – сообщил врач.

В московской мэрии уточнили, что новые скоропомощные корпуса возводятся по индивидуальным проектам, разработанным в соответствии с архитектурными ансамблями больниц. Отмечается, что оказание экстренной медицинской помощи в новых комплексах будет осуществляться по современным единым стандартам.

Скоропомощный комплекс Филатовской больницы оснастят новейшим медицинским оборудованием. Он будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. Там им окажут полный спектр медицинской помощи в течение суток, а затем в случае необходимости переведут в другие отделения больницы либо выпишут домой. Пациентов с возможным наличием инфекционных заболеваний будут переводить в профильные медучреждения через изоляционные боксы.

На территории больницы построят вертолетную площадку для быстрой доставки пациентов. Подъезд транспорта к зданию будет организован по одностороннему проезду, а выгрузка пациентов будет осуществляться в отапливаемом тамбуре. Внутри корпуса создадут комфортную среду для родственников пациентов, а прилегающую к нему территорию озеленят и благоустроят.

В настоящее время специалисты заканчивают строительство внешних стен комплекса. Также продолжаются работы по возведению перегородок, монтажу направляющих навесного фасада формированию и цементно-песчаной стяжки полов. По данным властей, строительство завершено на 35%.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что скоропомощные комплексы на территориях четырех столичных больниц построят в 2022 году. Общая площадь зданий составит 68 тысяч квадратных метров, комплексы смогут принимать до 1 200 пациентов в сутки.

Новые корпуса появятся на территориях Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени О. М. Филатова и городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

