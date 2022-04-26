Президент Молдавии созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье

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Президент Молдавии Майя Санду созывает во вторник, 26 апреля, заседание Совбеза из-за взрывов в непризнанном Приднестровье. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации президента Молдавии.

"Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в Приднестровском регионе. Заседание начнется в 13:00 (совпадает с мск)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что после заседания Санду проведет пресс-конференцию.

Ранее в непризнанном Приднестровье был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную.



Накануне сообщалось о серии взрывов у здания министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

