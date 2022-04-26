Польша ввела санкции против 35 компаний РФ и Белоруссии

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Власти Польши опубликовали свой санкционный список, который включает 35 организаций и 15 частных лиц из России и Белоруссии. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

По его словам, польский список является уточнением похожего документа ЕС.

"Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций", – цитирует Каминьского РИА Новости.

Санкции были введены против "Газпрома", "Новатэка", а также "Акрона", "Фосагро" и других предприятий, которые поставляли в Польшу российский уголь. В список попали белорусские олигархи и Вячеслав Кантор, который владеет 20% польской компании Azoty. Санкции также ввели против фирмы Beloil.

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях против России. В частности, вводится запрет на экспорт в РФ продукции и технологий, которые якобы могут быть использованы на Украине. При этом власти сняли все ограничения на импорт с Украины.

