Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за сутки госпитализировали 169 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ находится 101 человек. Вылечились еще 844 пациента. Всего инфекцию побороли более 2,5 миллиона человек.

За сутки выявили 378 новых случаев заражения коронавируса. Умерли за 24 часа 19 пациентов.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирус способен сохраняться в тканях и органах человека до нескольких месяцев. По словам эксперта, вирус сохраняется в изначально пораженных тканях, а также проникает в клетки сосудов и легких.

При этом он допустил, что у здоровых людей вирус вряд ли задержится в организме.

