Превышение показателей заболеваемости COVID-19 выявлено в 39 регионах РФ – Роспотребнадзор

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Среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом превышен в 39 регионах РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости по итогам 16-й недели 2022 года составил 41,32 на 100 тысяч населения, это на 20,5% ниже уровня прошлой недели и на 32,8% ниже среднего показателя за последние 4 недели.

В течение 10 недель в России наблюдается тенденция снижения заболеваемости, при этом дальнейшая стабилизация эпидобстановки будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер, а также ревакцинации граждан, отметили в ведомстве.

По состоянию на 25 апреля в национальную базу данных VGARus загружено 130 347 геномных последовательностей коронавируса. При этом за отчетную 16 неделю загружено 1 195 сиквенсов, из них 1 119 сиквенсов (93,6% от общего количества) относятся к штамму "Омикрон", 31 (2,6%) – к "Дельте", 45 (3,8%) – к другим не доминирующим вариантам вируса.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что заражений штаммом коронавируса "Дельта" в РФ практически не наблюдается.

Он добавил, что после появления иммунитета к определенному штамму у большинства людей условия для него меняются и он уступает место другим вариантам вируса. При этом эксперт не исключил возвращения "Дельты", если где-либо сохранился ее резервуар, иммунитет населения к данному варианту коронавируса будет утрачен.