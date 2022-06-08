Дерусификация Украины приведет к демонтажу ее государственности – Аксенов

Фото: kremlin.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал демонтаж государственности Украины итогом ее дерусификации и декоммунизации.
"Логическим завершением процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", объявленных официальным Киевом, должен стать полный демонтаж украинской государственности", – приводит его слова Pravda.Ru.
По мнению главы региона, такое развитие событий и было целью Запада. Он добавил, что США пытаются ослабить Россию и Евросоюз для поддержки собственного военно-промышленного комплекса, а также получения политических и экономических дивидендов.
Аксенов отметил, что при этом Украина не стремится избавиться от советских предприятий, инфраструктуры, оружия и технологий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, утверждая особые условия для граждан Польши, президент Украины Владимир Зеленский передает им права на территории своего государства и тем самым легализует де-факто захват страны.
По ее словам, киевский режим активно разбрасывается своей независимостью и незалежностью.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запад 8 лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине – Лавров
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