В Совбезе РФ заявили, что развал СНГ является стратегической целью Вашингтона

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Стратегической целью Соединенных Штатов является развал Содружества Независимых Государств на множество противостоящих друг другу марионеточных и зависимых от Вашингтона стран, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Об этом сообщает "Российская газета".
"Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона", – сказал он.
По словам Нургалиева, коллективный Запад прилагает множество усилий для разрушения экономики стран СНГ, однако они не приносят успехов. Заместитель секретаря Совбеза отметил, что страны Содружества благодаря совместной работе смогли справиться с экономическими проблемами в период пандемии коронавируса и даже увеличили объемы взаимной торговли. Политик добавил, что сотрудничество стран СНГ является максимально тесным и исторически сложившимся.
"Наши партнеры по Содружеству с учетом такой кооперации понимают, какие угрозы национальной безопасности несут им санкции против России, что, конечно же, не может не отразиться на внутреннем благосостоянии стран", – заключил Нургалиев.
Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Запада стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества Независимых Государств. Он подчеркнул, что страны СНГ продолжают вести работу в этом направлении. По словам Евдокимова, она требует проявления гибкости и творческого подхода.
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