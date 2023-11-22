Путин не планирует двусторонних бесед по видеосвязи с участниками саммита G20

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Владимир Путин не планирует проведение двусторонних бесед по видеоконференцсвязи с участниками виртуального саммита "Большой двадцатки", который проводит Индия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит стартует 22 ноября в 17:30 (15:00 по московскому времени). На нем планируется обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку и цифровизацию.

Песков рассказал, что повестка выступления Путина перед лидерами G20 – это нынешняя неспокойная ситуация. По его словам, президент изложит позицию России.

Ранее Владимир Путин заявил, что политизация "Большой двадцатки" может стать причиной ее исчезновения. При этом президент РФ признал, что в последний раз Индии удалось избежать политизации G20. По его словам, руководству этой страны, в том числе премьер-министру Нарендре Моди, удалось сбалансировать интересы разных стран.

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20