Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить участие всех сторон на заседании

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна предоставить полноценное участие представителей всех стран на заседании, которое пройдет в Скопье в конце ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на запрос ТАСС.

Она отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров также должен быть включен в список участников заседания ОБСЕ.

"Мы уже неоднократно говорили, что если ОБСЕ нацелена на то, что эта организация все-таки является диалоговой площадкой, то они должны сделать все, чтобы обеспечить каждой стране-члену полноценную возможность для участия", – подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что совет Государственной думы заявил о решении приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Российская сторона столкнулась с попытками воспрепятствовать деятельности делегации РФ в ПА ОБСЕ, заявили в ГД.

В связи с этим постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Россия не планирует выходить из ОБСЕ, несмотря на "перегретую конфронтационную атмосферу". По его словам, украинская сторона очень часто заявляет, что России "не место в организации".

При этом в российском МИД заявили, что нарушение прав РФ на участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ может стать "железобетонным аргументом" в споре о том, что организация утратила свой смысл.



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