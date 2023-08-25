Вопрос выхода России из ОБСЕ не рассматривается – постпред РФ

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Россия не планирует выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) несмотря на "перегретую конфронтационную атмосферу". Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью газете "Известия"

"Нет, подобных дискуссий нет. И процедур выхода из организации нет. Уход России из ОБСЕ – голубая мечта киевского режима", – сказал он.

По его словам, украинская сторона очень часто заявляет, что России "не место в организации". Однако, подчеркивает Лукашевич, несмотря на конфронтационную атмосферу в ОБСЕ, эта площадка является местом взаимодействия РФ с альянсом западных стран.

Постпред РФ также заявил, что не верит в то, что ОБСЕ может стать площадкой для какого-либо урегулирования кризиса на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что организация может стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в период председательства Хельсинки в организации.

По его словам, Москва давала согласие на такое председательство, когда Финляндия была "нейтральной в военном отношении", а теперь эта страна вступила в НАТО.

Ранее сообщалось, что совет Государственной думы заявил о решении приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Российская сторона столкнулась с попытками воспрепятствовать деятельности делегации РФ в ПА ОБСЕ, заявили в ГД.

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