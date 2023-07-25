Комиссия Совфеда по СМИ обратилась в ОБСЕ по поводу удара ВСУ по российским военкорам

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Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ обратилась в ОБСЕ с просьбой осудить власти Украины и США в связи с ударом ВСУ по российским военкорам в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ, <...> защищающая в том числе права журналистов, выразила свое возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединенных Штатов Америки", – говорится в обращении Совфеда, направленном от имени сенатора Алексея Пушкова и адресованном генсеку организации Хельге Шмид.

22 июля ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области. В ходе атаки были применены кассетные боеприпасы. В результате погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.

По факту инцидента следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. На случившееся отреагировали в том числе в Международной федерации журналистов: там выразили сожаление в связи с гибелью Журавлева и призвали расследовать инцидент.



ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов