Киев начал вторую волну атак против российских военкоров – постпред РФ

Фото: телеграм-канал "Ambassador Rinat Alyautdinov"

Киев начал проводить вторую волну атак против журналистов и военкоров РФ, которые работают в зоне СВО. РФ осуждает такие действия, сообщает РИА Новости со ссылкой постпреда РФ при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова.

"Дошел до того, что перешел к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров уже на территории нашей страны", – подчеркнул он.

По словам постпреда, Украина не хочет разглашать правду о ситуации в стране и преступлениях Киева. Дипломат напомнил, что первая волна атак была в 2014 году.

"Произошла целая череда убийств наших корреспондентов и военкоров. Российские СМИ уже давно полностью лишены возможности работать на Украине – как, впрочем, и другие СМИ, которые демонстрируют альтернативную официальному Киеву точку зрения", – сказал собеседник агентства.

Аляутдинов добавил, что безопасность журналистов включена в мандат ЮНЕСКО, поэтому глава организации Одри Азуле должна осудить убийство военкоров.

"Это решение должно поддержать наши усилия и побудить Одри Азуле, наконец, отреагировать должным образом на убийства российских журналистов", – заключил дипломат.

Украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Уточняется, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины. Всего на съемке одновременно находились девять журналистов. Они разделились на две группы и работали параллельно.

Всего в группе вместе с Журавлевым оказалось пять человек. Четверо пострадали. Была проведена оперативная эвакуация. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала.

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