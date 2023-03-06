Россия отказалась предоставить ОБСЕ данные о вооруженных силах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия отказалась предоставлять информацию о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщает РБК со ссылкой на заявление американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

В Москве такой шаг назвали ответом на действия западных стран.

"Исходим из того, что, если РФ будет предоставлять информацию в рамках ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ), она окажется в руках государств, упомянутых выше", – заявил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Говоря об этом, Гаврилов намекнул на Чехию, которую Москва обвинила в приостановке своих обязательств, а также на отказ Украины участвовать в ЕОВИ в 2023 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз введет санкции против Китая, если получит подтверждение того, что Пекин поставляет оружие российской стороне. Представитель ЕС также подчеркнул, что передача КНР вооружения Москве станет абсолютной "красной чертой".

При этом в министерстве иностранных дел Китая призвали Белый дом остановить продажу вооружений Тайваню. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Пекин будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты безопасности своей страны.

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