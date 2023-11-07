Нарушение прав РФ в ОБСЕ поставит под сомнение смысл существования организации – СМИ

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Нарушение прав РФ на участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать "железобетонным аргументом" в споре о том, что организация утратила свой смысл. Об этом ТАСС заявил источник в МИД России.

Так источник прокомментировал информацию о том, что воздушный борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова могут не пустить на совет в Скопье.

"Думаю, внутри ОБСЕ – и прежде всего ее председательство – должны определиться: они хотят сохранить организацию или намерены засвидетельствовать ее дисфункцию. <...> В Москве скептически настроены в отношении будущего этой структуры", – добавил собеседник.

Предполагается, что встреча МИД стран ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии, так как именно эта страна сейчас является председателем в организации.

До этого, в ноябре 2022 года, предыдущий председатель ОБСЕ – Польша – отказал российской делегации во главе с Лавровым в участии СМИД ОБСЕ в Лодзе. Делегацию пришлось возглавить постпреду России при ОБСЕ Александру Лукашевичу.

При этом ранее Лукашевич заверял, что Россия не планирует выходить из организации, несмотря на атмосферу конфронтации. Он подчеркнул, что возможный уход РФ из ОБСЕ – мечта нынешнего режима Украины.

По его словам, украинская сторона очень часто заявляет, что России "не место в организации". Однако именно эта площадка является местом взаимодействия РФ с альянсом западных стран.

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