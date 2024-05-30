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Верховная рада на данный момент является единственной легитимной структурой на Украине, что прописано в украинской конституции. Об этом сообщил РИА Новости один из авторов основного закона государства и бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник.

Он напомнил, что во время военного положения парламентские выборы не могут проводиться.

"Даже если бы такого решения не было, то хронологически, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия Верховной рады еще не завершились", – добавил он.

При этом Табачник считает, что истечение срока полномочий у украинского президента Владимира Зеленского, который с 20 мая стал нелегитимным, были сконструированы намеренно. По его словам, это было необходимо для того, чтобы сделать переговоры с Россией невозможными. Как он утверждает, выгоду из этой ситуации извлекает Британия, которая хочет затянуть боевые действия на Украине и продолжает обострять конфликт.

"Британия пытается последние несколько лет вести свою, отдельную игру", – заключил один из авторов Конституции Украины.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости серьезного анализа легитимности украинской власти. Он считает, что если президентские выборы на Украине не состоятся из-за военного положения в стране, то это не будет подразумевать автоматическое продление президентского срока Зеленского.

До этого президент РФ заявлял, что для российской стороны имеет значение легитимность Зеленского, потому что судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

