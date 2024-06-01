Госдеп: США не изменили для себя статус Зеленского

Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты не изменили свою позицию в отношении статуса украинского президента Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствие выборов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.

В госдепе агентству напомнили текст выступления представителя департамента Мэттью Миллера от 25 марта, в котором он, комментируя предстоящее на тот момент истечение полномочий Зеленского, указал, что Штаты считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться населением страны.

Срок полномочий украинского лидера истек 20 мая. В связи с этим Владимир Путин заявил о необходимости серьезного анализа легитимности власти на Украине. По его мнению, если президентские выборы в стране не состоятся из-за военного положения, то это не будет подразумевать автоматическое продление президентского срока Зеленского.

В свою очередь, один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник уточнил, что единственной легитимной структурой в стране сейчас является Верховная рада.