В Минпромторге РФ считают, что торговые марки маркетплейсов разорят продавцов

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Собственные торговые марки (СТМ) маркетплейсов могут разорить других продавцов. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, выступая на сессии в рамках форума "Антиконтрафакт-2023".

"Вопрос собственных торговых марок всегда стоял … и в отношении офлайн-торговли, и в отношении онлайн-торговли, были даже инициативы такие в Госдуме – запретить продажу СТМ в крупных сетях – на мой взгляд, это нелогично. Все равно это, во-первых, конкуренция, во-вторых, больший выбор для потребителя", – передает РИА Новости слова Евтухова.

Замглавы ведомства добавил, что маркетплейсы обладают рядом особенностей, дающих интернет-площадке преимущества над продавцами. Он отметил, что владельцы маркетплейсов имеют доступ к данным о продвижении товара, то есть они знают, что нужно сделать, чтобы товар продавался. Затем они выпускают СТМ, занимают нишу и дают покупателю стоимость ниже. Из-за таких действий человек, который развивал бизнес в этой же нише, разоряется моментально.

"Мы не можем этого допускать, это опять-таки вопрос рыночной силы контрагентов. Поэтому тоже этот вопрос сейчас находится у нас в дискуссии", – пояснил Евтухов.

В конце июля российский маркетплейс Wildberries начал продавать умные телевизоры под собственным брендом RAZZ, которые в будущем онлайн-площадка планирует реализовывать и за пределами России. Представители маркетплейса добавили, что телевизоры производятся в России, сборка осуществляется на заводах "Квант" в Московской и Воронежской областях.