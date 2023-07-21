Wildberries начал продавать умные российские телевизоры под собственным брендом

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Российский маркетплейс Wildberries начал продавать умные телевизоры под собственным брендом RAZZ, которые в будущем онлайн-площадка планирует реализовывать и за пределами РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

"В июле на Wildberries стартовала продажа телевизоров, выпущенных под собственной торговой маркой RAZZ. Они производятся в России, сборка осуществляется на заводах "Квант" в Московской и Воронежской областях", – отметили в компании.

Представители маркетплейса добавили, что электроника была представлена на площадке по доступным ценам, она изменяется в зависимости от технических характеристик. Так, стоимость нового Smart-TV будет варьироваться от 7,5 до 40 тысяч рублей.

"Впервые в России появились телевизоры со встроенным ассистентом Маруся и магазином приложений RuStore… Помимо бесплатного доступа к более 150 телеканалам и промопредложений от 10 российских онлайн-сервисов, владельцы новых телевизоров смогут играть в сетевые игры, слушать музыку и пользоваться другими облачными сервисами", – пояснили в компании.

Представители Wildberries подчеркнули, что спрос на электронику на площадке вырос в первом полугодии на 93% год к году и продолжает расти.

По их словам, в скором времени телевизоры RAZZ можно будет приобрести, помимо РФ, еще в шести странах, где работает онлайн-платформа.

Кроме того, под торговой маркой RAZZ на сайте представлена и другая бытовая техника и электроника: от вентиляторов до холодильников.

Ранее "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. Сервис планирует постепенно расширять представленный ассортимент.

Так, на площадке маркетплейса стали доступны к продаже телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ", позже появились телевизоры с диагональю 32 дюйма. Также под этим брендом на сайте продаются холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другая домашняя электроника и бытовая техника.



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