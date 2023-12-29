Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

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Российский онлайн-маркетплейс Wildberries с 8 января 2024 года повысит комиссию для продавцов на продажу бытовой техники и электроники. Об этом сообщает РБК.

Представитель компании сообщил, что в среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов. Так, на процессоры комиссия увеличится на 7 процентных пунктов, на "умные" часы – на 10 процентных пунктов, а на мониторы, фотоаппараты и геймпады – на 2 процентных пункта.

При этом на наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства ставки комиссии повышаться не будут. В Wildberries подчеркнули, что остальные категории товаров изменения также не затронут.

Ранее сообщалось, что Wildberries отменит комиссию в 3% от стоимости заказа при прямой оплате картами Visa и Mastercard. Также в компании решили вернуть дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы.

Генпрокуратура РФ сообщила, что проверит Wildberries из-за введения комиссии, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов.

По итогам проверки Wildberries изменила около 20 положений, касающихся взаимоотношений продавцов, покупателей и маркетплейса.



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