Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

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Основательница и владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что маркетплейс вышел на рынок Китая. Об этом она заявила в интервью РБК.

"Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая – они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия", – рассказала она.

Бакальчук добавила, что российская часть бизнеса будет приоритетной, и на нее расширение обхвата маркетплейса не повлияет. По ее словам, деятельность компании за рубежом приносит около десяти процентов от общего оборота.

Wildberries на данный момент работает в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Кроме того, за последние два года маркетплейс также зарегистрировал свой товарный знак в Индии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Монголии, Афганистане и Северной Корее.

Ранее сообщалось, что Wildberries отменит комиссию при прямой оплате картами Visa и Mastercard. Также в компании решили вернуть дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы.

О введенной комиссии в 3% от стоимости заказа за оплату покупки на маркетплейсе при помощи карт Visa и Mastercard стало известно 12 октября. В Wildberries сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа.

Позже Генпрокуратура РФ сообщила, что проверит Wildberries из-за введения комиссии, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов.

По итогам проверки Wildberries изменила около 20 положений, касающихся взаимоотношений продавцов, покупателей и маркетплейса.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard