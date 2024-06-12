12 июня, 08:25Безопасность
Ракетчики отработают на ядерных учениях подготовку пусков из комплекса "Искандер"
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Ракетчики Ленинградского военного округа отработают в рамках учений по применению нестратегических ядерных сил подготовку пусков из комплекса "Искандер". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.
"Состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район", – говорится в публикации.
Также в ведомстве добавили, что корабли ВМФ снарядят учебными боевыми частями крылатые ракеты морского базирования и выйдут в районы патрулирования.
Учения начались 21 мая в Южном военном округе. На первом этапе солдаты отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
Второй этап стартовал 11 июня. Как отметили в Минобороны ФР, главной целью учений стало обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия начала ядерные учения в ответ на действия Запада.
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