Москвичам рассказали о погоде 26 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Во вторник, 26 сентября, в Москве прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что дождей в Москве не будет до середины октября. Он подчеркнул, что сентябрь 2023 года в Москве можно назвать самым сухим за последние 144 года.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Московской области на этой неделе ожидаются заморозки, при этом в самой столице в ночное время воздух прогреется до 5–6 градусов.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 26 сентября