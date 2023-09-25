Ночные заморозки придут в Подмосковье на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московской области на этой неделе ожидаются заморозки, при этом в самой столице в ночное время воздух прогреется до 5–6 градусов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"На этой неделе сильное значение будет играть антициклональная деятельность, облаков будет мало, температуры днем высокие, потому что солнце все-таки будет прогревать почву", – заявил синоптик.

По словам Вильфанда, в ночное время до четверга, 28 сентября, температуры будут невысокие – до 5–6 градусов. На востоке области столбики термометра могут опуститься до -1 градуса, отметил он. А в центре Москвы, продолжил синоптик, ночные температуры будут достигать 10 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с 25 сентября в Москве будет высокое атмосферное давление. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Уже завтра, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба.

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