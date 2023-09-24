Начало отопительного сезона в столице стартует во второй половине октября – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Начало отопительного сезона в Москве может сместиться на две недели – на вторую половину октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что начало октября в Центральной России выдастся по-осеннему холодным. По ночам температура понизится до плюс 2-7 градусов. После полудня температура воздуха будет сохраняться на уровне 7-12 градусов тепла, что соответствует климатической норме.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 суток.

"По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается. Мало того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса с недобором осадков на 20 процентов", – подчеркнул синоптик.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник 25 сентября в Москве выпадут самые сильные осадки за месяц. На столицу обрушатся ливни с интенсивностью до 7-10 миллиметров. Это можно сравнить с ведром дождевой воды на один квадратный метр, или 15 процентов от месячной нормы.