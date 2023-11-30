В ООН заявили, что 2023 год стал самым жарким в истории

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Текущий год стал самым жарким за всю историю человечества, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках обращения к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата.

"Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени, его последствия разрушительны. В этом году на людей во всем мире обрушивались пожары, наводнения и палящие температуры", – приводит ТАСС его слова.

По мнению представителя ООН, климатические показатели должны побудить мировых лидеров принять меры, поскольку последние данные указывают на "серьезную беду". Гутерриш также напомнил об обязательстве развитых государств ежегодно выделять 100 миллиардов долларов на климатические нужды.

Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее переходить к совместным решительным действиям, чтобы замедлить глобальное потепление.

Уточняется, что на предстоящей конференции ООН делегацию из РФ будет возглавлять спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предупредил об опасных последствиях глобального потепления. По его словам, некоторые города и государства вроде Мальдивских островов уже через 80 лет могут уйти под воду, если не принимать никаких мер.

В XXII веке уровень океана может вырасти до трех–пяти метров. Под угрозой может оказаться даже Санкт-Петербург, считает эксперт.



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