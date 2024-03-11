11 марта, 06:15Общество
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 11 марта
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин
В первый день недели, 11 марта, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве может подняться до 7 градусов на предстоящей неделе. В частности, по прогнозам метеорологов, температура около 4–7 градусов ожидается во второй половине недели.
В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в столице повсеместно организованы работы по ворошению снега для ускорения его таяния. Бригады Мосводостока также очищают водоприемные колодцы от наледи и снежной шуги для беспрепятственного пропуска талых вод.
Москвичей призвали не ждать потепления в начале рабочей недели
Читайте также
- Солнце светило 50 часов в феврале 2024 года в столице
- Снег начнет интенсивнее таять в Москве после 15 марта