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11 марта, 06:15

Общество

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 11 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В первый день недели, 11 марта, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве может подняться до 7 градусов на предстоящей неделе. В частности, по прогнозам метеорологов, температура около 4–7 градусов ожидается во второй половине недели.

В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в столице повсеместно организованы работы по ворошению снега для ускорения его таяния. Бригады Мосводостока также очищают водоприемные колодцы от наледи и снежной шуги для беспрепятственного пропуска талых вод.

Москвичей призвали не ждать потепления в начале рабочей недели

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