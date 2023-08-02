До 100 лет и выше: названы главные правила долгой жизни

В Бразилии на 128-м году жизни скончался Сеу Жозе Паулино Гомес – предположительно, самый старый человек в мире. Разбираемся, существуют ли способы продлить жизнь или отведенное нам время заложено генами.

Родом из позапрошлого века

Фото: из личного архива семьи Гомес

Сеу Жозе Паулино Гомес скончался от полиорганной недостаточности в бразильском штате Минас-Жерайс 28 июля – всего за неделю до своего 128-го дня рождения. Согласно свидетельству о браке (документ о рождении отсутствует), он родился 4 августа 1895 года. Предположительно, мужчина оставался самым старым человеком на Земле и единственным, кто появился на свет в XIX веке. Однако официально этот факт не был зарегистрирован.



С учетом того, что достижение Сеу Жозе Паулино Гомеса официально не заверено, самым старым человеком на планете считается 115-летняя уроженка Калифорнии испанского происхождения Мария Браньяс Морера. Она получила этот статус после того, как в начале 2023 года ушла из жизни 118-летняя француженка Люсиль Рандон.



По словам родственников, Гомес не любил городскую жизнь, до смерти занимался животноводством и катался на лошади. Лишь за четыре года до кончины мужчина оставил верховую езду по состоянию здоровья.

Долгожитель предпочитал традиционную кухню родного штата и питался местными натуральными продуктами. У Гомеса остались семеро детей, 25 внуков и 42 правнука.

Генетика ни при чем?

Продлить жизнь помогают физическая активность, сбалансированное питание, здоровый сон, отсутствие хронического стресса. Об этом Москве 24 рассказала завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии МГУ имени Огарева, врач – иммунолог-аллерголог Ольга Радаева.





Ольга Радаева врач-иммунолог Проведены научные исследования, которые доказывают, что человек с гиподинамией (малоподвижный образ жизни. – Прим. ред.) не получает уникальных иммунорегуляторных молекул, так как не сокращается мышечная ткань. Физнагрузка не только количественно, но и качественно продлевает жизнь.

Причем совсем не обязательно профессионально заниматься спортом и посещать тренажерный зал. Чтобы продлить жизнь, подойдет даже зарядка или ходьба, подчеркнула врач.

Еще один шаг к долголетию – сбалансированное питание, обратила внимание Радаева.

"Продолжительность жизни связана с тем, как мы себя "достраиваем". Питание – это во многом восполнение недостающих компонентов. В рационе должен соблюдаться принцип "тарелки", что означает одинаковое соотношение растительной, животной пищи и легкоусвояемых углеводов", – рассказала врач.

Кроме того, продлить жизнь способно умение справляться со стрессом.





Ольга Радаева врач-иммунолог Ненависть к своей работе, постоянные социальные проблемы приводят к снижению подвижности иммунных клеток. Именно они ежедневно распознают опухолевые очаги и способны регулировать процесс атеросклероза. Когда мы не умеем работать со стрессом и он становится хроническим, это снижает вероятность долгой жизни.

При этом связь между генетикой и долголетием до конца не изучена, подчеркнула эксперт.

"Конечно, существуют заболевания, которые сокращают жизнь. Есть гены, которые кодируют патологии, приводящие к преждевременной смерти. Но гена, который отвечал бы за долголетие, найти пока не удается", – объяснила иммунолог.

Информация, что по исследованию генома можно определить потенциальную длительность жизни, недостоверна. Это рекламная уловка, которой нельзя верить, заключила врач.

