Психиатр призвал начинать профилактику "старческой депрессии" уже в 50 лет

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Ранняя профилактика психических расстройств поможет снизить риск развития депрессии и сохранить хороший когнитивный уровень. Об этом сообщает главный внештатный специалист психиатр столичного департамента здравоохранения Григорий Костюк. Его словам приводит Агентство "Москва".

Врач отметил, что начинать профилактику «старческой депрессии» нужно заблаговременно – в 50 лет.

"У пожилых людей 75–85 лет чаще могут формироваться тревожные и посттравматические стрессовые расстройства, типичные и скрытые депрессии в ответ даже на незначительные стрессовые обстоятельства. А они в свою очередь способствуют быстрому нарастанию когнитивного дефицита вплоть до явлений деменции. Чтобы не столкнуться с этим в старости, нужно побеспокоиться о профилактике таких нарушений заблаговременно – лучше, когда только перешагнул за 50 лет", – отмечает врач.

По словам психиатра, первым шагом может стать исключение факторов риска – курения, алкоголя, неправильного образа жизни и питания. Помимо этого важно сохранять социальную активность.

"Соблюдение режима дня, адекватная физическая и интеллектуальная нагрузка, продолжение профессиональной и социальной активности, возможно, без повышенных нагрузок – то есть лучше отказаться от завышенных карьерных устремлений и не стремиться личным опытом доказать правоту тезиса Питера о стремлении каждого достичь уровня своей некомпетентности. Гораздо приятнее работать в удовольствие. Разнообразная деятельность противодействует депрессии, тревожным расстройствам, снижению интеллектуальных функций и памяти", – подчеркнул врач.

Узнать больше о том, как сохранить ментальные здоровье, можно на панельной дискуссии, которая пройдет 6 августа на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе. Послушать дискуссию сможет любой желающий. Приглашенные гости форума поговорят о правилах заботы о ментальном здоровье и поделятся советами, как справиться со стрессом в мегаполисе.

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