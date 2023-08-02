Власти Москвы надеются, что средний возраст жизни в Москве будет более 80 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В скором времени средний возраст жителей Москвы будет более восьмидесяти лет, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время выступления на Международном конгрессе Urban Health, который проходит в рамках Московского урбанистического форума.

"Я очень надеюсь, что не так долго нам осталось ждать, когда средний возраст жизни в Москве будет более 80 лет", – сказала Ракова.

Заммэра по социальной политике подчеркнула, что сейчас в столичный проект "Московское долголетие" вовлечено более полумиллиона пенсионеров.

12-й Московский урбанистический форум проходит в Москве с 1 августа по 10 сентября. Площадками форума стали парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный двор.

В рамках форума также пройдут экскурсии для москвичей. Победитель конкурса "Московский гид", москвовед Георгий Макеев расскажет о самых интересных домах района, их легендарных жильцах.