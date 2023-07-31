Раздел Гостиного Двора открылся на сайте Московского урбанистического форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте Московского урбанистического форума (МУФ) открылся специальный раздел Гостиного Двора, на котором будущие гости мероприятия могут узнать расписание лекций, мастер-классов, выбрать удобный день для их посещения и составить план визитов на форум.

"МУФ в Гостином Дворе станет площадкой яркого и впечатляющего времяпрепровождения москвичей. Для этого мы подготовили разнообразную и насыщенную программу. Перед гостями выступят известные спикеры, артисты проведут бесплатные концерты, для детей будут организованы десятки квестов и мастер-классов", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она выразила уверенность, что за 41 день форума посетители Гостиного Двора будут приятно впечатлены увиденным, а также оценят развитие социальной сферы столицы.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на площадке выступят врач-психотерапевт, автор множества популярных книг Андрей Курпатов, писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев, основатель одной из крупнейших дизайн-студий России Артемий Лебедев и другие.

По словам Раковой, в программу в том числе были введены тематические дни, например день любви, день заботы о детях, день МФЦ, день учителя.

Дети смогут посетить множество квестов и мастер-классов в рамках МУФ, они пройдут на площадке "Город детства", к тому же каждый участник мероприятий сможет получить книгу, благодаря которой они смогут самостоятельно провести интерактивную прогулку с картой и заданиями "Я – Москва".

В интерактивном выставочном пространстве Гостиного Двора москвичи и гости столицы посетят музей вредных привычек, узнают о тенденциях в сфере заботы о здоровье, увидят разработки в области протезирования, реабилитации и многое другое.

Вся информация, опубликованная на портале, будет обновляться, гости мероприятия всегда будут в курсе мероприятий, особенно центральных событий, таких как третий международный конгресс Urban Health или Всероссийский форум среднего профессионального образования.

В рамках конгресса, который пройдет с 2 по 3 августа, в Гостином Дворе выступят многие эксперты из области медицины, экологии, архитектуры, педагогики и других сфер. Посетителям расскажут о столичной медицине, здоровой транспортной инфраструктуре, зеленом девелопменте.

В рамках Всероссийского форума среднего профессионального образования примут участие свыше 100 экспертов из России, других стран СНГ и стран Азии. Они обсудят вопросы подготовки конкурентоспособных молодых специалистов для экономики России и Москвы. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области повышения компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов.

На пятом, юбилейном форуме социальных инноваций будут вестись дискуссии и том, как обеспечивать устойчивость к вызовам времени и внедрять инновационные технологии в области социальной сферы. Также в Гостином Дворе пройдет выставка инновационных социальных проектов.

Гостиный Двор будет работать в рамках МУФ с 09:00 до 22:00, вход для всех жителей города и гостей столицы станет свободным с 2 августа.

В этом году Московский урбанистический форум станет самым масштабным за всю свою историю его проведения. Он пройдет на четырех крупнейших площадках города: Гостиный Двор, Олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и парк "Зарядье".

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ в "Лужниках" гостям представят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами. К осуществлению этой работы привлекаются кинологи из Российской кинологической федерации, а также проводятся фокус-группы и онлайн-опросы.



Московский урбанистический форум будет посвящен городу и перспективам его развития