В России выявили 8 275 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России подтвердили 8 275 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 070 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 1 286 случаев, на Санкт-Петербург – 715, на Московскую область – 584, на Нижегородскую область – 283, на Ростовскую область – 239, на Воронежскую область – 204, на Самарскую область – 197, на Иркутскую область – 168, на Саратовскую область – 152, на Челябинскую область – 131, на Свердловскую область – 129, на Красноярский край – 122, на Пермский край – 118, на Волгоградскую область – 111, на Краснодарский край – 107.
Всего в России зарегистрировано 4 545 095 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области – 0,02%, Республике Алтай – 0,03%.
За последние сутки подтверждено 408 смертей, за весь период по России умерли 98 850 человек. За минувшие 24 часа выписали 10 176 человек, за весь период – 4 166 172.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в настоящий момент в РФ достаточно вакцин. На территории страны зарегистрированы такие препараты, как "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Он также отметил, что к августу 2021 года планируется привить минимум 60% взрослого населения РФ.
Министр добавил, что в ряде случаев иммунитет к коронавирусу вырабатывается у привитых людей уже после первого укола "Спутником V". Он также призвал пожилых людей прививаться именно этой вакциной, а не облегченным "Спутником Лайт".
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