ФАС согласовала снижение предельной цены на "ЭпиВакКорону"

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Федеральная антимонопольная служба России согласовала снижение более чем в два раза предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", следует из материалов ведомства.

Прежняя стоимость пачки – 9541,05 рубля; новая цена – 4210,10 рубля.

Планируется, что вакцину будут реализовывать в пачках по 10 ампул, объем одной дозы – 0,5 миллилитра.

Старую цену в ФАС согласовали в январе, однако действовала она до конца марта.

Ранее в "Векторе" назвали преимущества "ЭпиВакКороны". Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков рассказал, что эта безвредная вакцина, которая подходит для многократной ревакцинации. Также она демонстрирует устойчивость к мутациям.