Роспотребнадзор назвал три линии защиты "ЭпиВакКороны"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко



В Роспотребнадзоре заявили, что российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует у пациентов тройную иммунную защиту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Первая защитная линия формируется благодаря тому, что антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки.

Во время второй линии антитела мешают слиянию оболочки вируса с клеточной мембраной, не позволяя SARS-CoV-2 проникнуть в организм.

Третья линия защиты срабатывает в тех случаях, когда вирус все же проникает в клетку. Тогда активируются макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры.

Ранее результаты исследований "ЭпиВакКороны" появились в открытом доступе. Материалы свидетельствуют о том, что схема вакцинации вызвала выработку антител у 100 процентов добровольцев через 21 день после получения второй дозы препарата.