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Москва 24

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Общество

18:11

Вакцина "ЭпиВакКорона" способна защищать от коронавируса в течение года

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Препарат "ЭпиВакКорона" против коронавируса защищает от инфекции год, рассказал генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов на совещании с участием Владимира Путина.

Он добавил, что данную вакцину также можно применять для ревакцинации.

"Мы рассчитываем, что в течение года [эта] вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае при необходимости данную вакцину... можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть через год, раз в год... без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19", – отметил Максютов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" завершены. Препарат представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.

В "Векторе" рассказали, когда начнется вакцинация "ЭпиВакКороной"

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