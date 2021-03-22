Вакцина "ЭпиВакКорона" способна защищать от коронавируса в течение года

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Препарат "ЭпиВакКорона" против коронавируса защищает от инфекции год, рассказал генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов на совещании с участием Владимира Путина.

Он добавил, что данную вакцину также можно применять для ревакцинации.

"Мы рассчитываем, что в течение года [эта] вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае при необходимости данную вакцину... можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть через год, раз в год... без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19", – отметил Максютов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" завершены. Препарат представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.

