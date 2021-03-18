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Москва 24

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Общество

14:45

В Роспотребнадзоре назвали особенности проверки иммунитета после "ЭпиВакКороны"

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При проверке клеточного иммунитета к COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной" надо учесть особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата. Не все тесты показывают положительный результат, заявили РИА Новости представители Роспотребнадзора.

"Для оценки Т-клеточного ответа, который может формироваться под влиянием "ЭпиВакКороны", необходимо учесть ряд особенностей: во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов", – уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, стимуляция в таком случае должна идти по Тh-2-зависимому пути, который приводит к формированию защитных антител.

Уточняется, что российская вакцина "ЭпиВакКорона" направлена на формирование антител, которые связывают ряд районов поверхностного белка новой коронавирусной инфекции.

Ранее ученые рассказали, почему новые штаммы коронавируса более заразны. Эксперты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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