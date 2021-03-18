В Роспотребнадзоре назвали особенности проверки иммунитета после "ЭпиВакКороны"

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При проверке клеточного иммунитета к COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной" надо учесть особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата. Не все тесты показывают положительный результат, заявили РИА Новости представители Роспотребнадзора.

"Для оценки Т-клеточного ответа, который может формироваться под влиянием "ЭпиВакКороны", необходимо учесть ряд особенностей: во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов", – уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, стимуляция в таком случае должна идти по Тh-2-зависимому пути, который приводит к формированию защитных антител.

Уточняется, что российская вакцина "ЭпиВакКорона" направлена на формирование антител, которые связывают ряд районов поверхностного белка новой коронавирусной инфекции.

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