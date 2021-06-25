В поликлиниках Москвы открыли 19 дополнительных центров вакцинации от COVID-19

Новые центры вакцинации от COVID-19 открылись на базе 19 детских поликлиник Москвы. Информация об этом появилась на официальном портале мэра и правительства столицы.

Также на два часа было продлено время работы всех 119 прививочных центров. Теперь вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно ежедневно с 08:00 до 22:00.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в последние дни увеличилось число желающих привиться от коронавируса, из-за чего было принято решение об открытии новых точек.

"Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник", – сказала Ракова.

Она уточнила, что в каждом из 19 открывшихся пунктов будут работать по две бригады медиков.

Часы работы детских поликлиник не изменятся. Открытие центров вакцинации не повлияет на работу этих медучреждений.

Потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены. Всем посетителям бесконтактно измеряют температуру, на входе выдают маски и перчатки. Помещения регулярно дезинфицируют.

Для вакцинации в центрах на базе городских поликлиник требуется предварительная запись. Без нее сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", в ТЦ и других общественных местах.