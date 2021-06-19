Поставить прививку теперь можно в павильонах "Здоровая Москва"

В городских парках работают павильоны "Здоровая Москва", где можно вакцинироваться без предварительной записи. Об этом заявил Сергей Собянин. Карту павильонов можно посмотреть на сайте mosgorzdrav.ru.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

