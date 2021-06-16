Схема движения на Комсомольской площади в Москве изменилась с 16 июня

С 16 июня на Комсомольской площади изменилась схема движения. Там стартовали строительные работы, после которых, как обещали в Дептрансе, заторов на Комсомольской площади станет меньше.

Пока идет стройка парковки у вокзалов закроют. В этом районе появятся зоны короткой остановки – там можно будет припарковаться на пять минут, чтобы высадить или забрать пассажиров.

Всем остальным водителям рекомендуют объезжать Комсомольскую площадь, пока там идет строительство, чтобы не терять время в пробках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

