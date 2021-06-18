Депздрав Москвы дал разъяснения по временным ограничениям оказания плановой помощи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Департамент здравоохранения Москвы дал разъяснения по временным ограничениям оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что данные ограничения носят временный характер.

"Как только эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряженной и стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим", – отметили в Депздраве.

В ведомстве подчеркнули, что в столице предпринимаются все необходимые меры для противодействия распространению коронавируса. В частности, осуществляется массовая вакцинация населения.

Дополнительные меры по оказанию плановой помощи призваны защитить пациентов от коронавирусной инфекции. При этом больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации имеют право на госпитализацию в обычном порядке.

"Ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе", – заключили в департаменте.

Ранее в Депздраве сообщали, что в больницах Москвы плановую помощь будут оказывать только пациентам, привитым от COVID-19. Перед госпитализацией медики начнут проверять наличие прививки. При этом ограничения не коснутся больных с онкологией, заболеваниями крови, а также тех, кому требуется паллиативная помощь.

До этого Сергей Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.

Мэр также отметил, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. По его словам, повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.