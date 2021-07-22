Доказательств более тяжелого течения болезни от штамма "Гамма" нет – центр "Вектор"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
На данный момент нет доказательств того, что после инфицирования штаммом "Гамма", "бразильским" вариантом коронавируса, болезнь протекает тяжелее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
"В настоящее время нет доказательств того, что вариант "Гамма" вызывает более тяжелое заболевание, чем другие варианты", – отметили в научном центре.
Специалисты считают, что "Гамма" не сможет широко распространиться на территории России, поскольку наблюдаемые в мире тенденции свидетельствуют о том, что "бразильский" вариант вытесняется штаммом "Дельта".
Ранее сообщалось, что "бразильский" штамм коронавируса был обнаружен в России. Пока что выявлены единичные случаи инфицирования им.
"Гамма", как и "Дельта", отнесен к категории вызывающих озабоченность, поскольку является более заразным и может снижать эффективность антител.
Между тем глава филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Алексей Семенов заявил, что все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций.
Тем не менее расслабляться, по его словам, пока не стоит, так как рано или поздно появится такой штамм, на который вакцины не подействуют.
В России выявили единичные случаи "Гамма"-штамма коронавируса
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