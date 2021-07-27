Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 129 (9,3%) случаях.
На Москву пришлось 2 623 случая, на Московскую область – 1 973, на Санкт-Петербург – 1 923, на Нижегородскую область – 539, на Свердловскую область – 490, на Красноярский край – 485, на Воронежскую область – 476, на Пермский край – 428, на Ростовскую область – 392, Иркутскую область – 391.
Всего в России зарегистрировано 6 172 812 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Орловской области, Татарстане, Кировской области.
За последние сутки подтверждено 779 смертей, за все время пандемии умерли 155 380 человек. За минувшие 24 часа выписали 20 116 человек, за все время – 5 526 950.
Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предложили быстрый и недорогой способ контролировать мутации коронавируса.
Специалисты обратили внимание, что сейчас геном вируса расшифровывают целиком, это достаточно сложно и дорого. В то же время от этого можно отказаться в пользу "чтения" лишь той части вируса, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства SARS-CoV-2.
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