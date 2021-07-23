В Кремле оценили ситуацию с вакцинацией в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Сознательность россиян выросла, а темпы вакцинации в стране ускорились. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растет сознательность граждан, все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он добавил, что Россия выполнит обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки, однако прививочная кампания внутри страны является безусловным приоритетом.

Ранее в Кремле выражали недовольство существующими темпами вакцинации. Песков обращал внимание на то, что дисциплинированность россиян в отношении вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего.

