В Кремле заявили, что у правительства РФ есть все данные по заболеваемости COVID-19

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Российское правительство обладает всеми данными о заболеваемости COVID-19 в стране для принятия мер по борьбе с пандемией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство обладает всей полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией и продолжению ускоренными темпами линии на вакцинацию населения", – приводит слова Пескова РИА Новости.

У представителя Кремля спросили о возможном поручении президента на тему большей открытости в вопросах пандемии. Песков ответил, что такое поручение было сформулировано вчера.

Он сообщил, что в правительственный штаб поступает больше данных, чем публикуется. Эти данные носят технический характер и позволяют увидеть полную картину происходящего.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль не видит причин для беспокойства из-за достоверности информации.

Ранее Песков сообщал, что мобилизационный потенциал отечественной системы здравоохранения дает властям возможность не загонять Россию в новый локдаун. Он отметил, что РФ удалось пережить первую волну пандемии лучше, чем многим странам Европы.

