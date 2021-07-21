Голикова заявила о напряженной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова признала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране остается напряженной, передает ТАСС.

По словам представителя кабмина, в 10 регионах России распространение COVID-19 замедляется. Еще в 67 регионах отмечается рост заболеваемости, в то время как в 38 субъектах он превышает среднероссийский показатель.

"По итогам прошедшей недели зарегистрировано 174,2 тысячи случаев заболевания, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7", – добавила Голикова, отметив, что это сравнимо с данными за минувшую неделю.

Вице-премьер также привела статистику, согласно которой снижается заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников. В то же время небольшое увеличение отмечается среди офисных работников, уточнила Голикова.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства предпринять шаги для ускорения темпов вакцинации от коронавируса в стране. Глава государства в то же время подчеркнул, что нельзя навязывать прививку.

В России за последние сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса. В 10,4% случаев отсутствовали клинические проявления, как сообщили в Оперштабе.