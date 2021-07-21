Голикова заявила о напряженной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова признала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране остается напряженной, передает ТАСС.
По словам представителя кабмина, в 10 регионах России распространение COVID-19 замедляется. Еще в 67 регионах отмечается рост заболеваемости, в то время как в 38 субъектах он превышает среднероссийский показатель.
"По итогам прошедшей недели зарегистрировано 174,2 тысячи случаев заболевания, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7", – добавила Голикова, отметив, что это сравнимо с данными за минувшую неделю.
Вице-премьер также привела статистику, согласно которой снижается заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников. В то же время небольшое увеличение отмечается среди офисных работников, уточнила Голикова.
Ранее Владимир Путин потребовал от правительства предпринять шаги для ускорения темпов вакцинации от коронавируса в стране. Глава государства в то же время подчеркнул, что нельзя навязывать прививку.
В России за последние сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса. В 10,4% случаев отсутствовали клинические проявления, как сообщили в Оперштабе.
На юге России зафикировали рекордное количество случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: