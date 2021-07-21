Ученые назвали восприимчивых к коронавирусу животных

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Ученые в лабораторных условиях проверили способность коронавируса заражать клетки дыхательных путей различных животных и определили, какие виды наиболее уязвимы. Статья об этом появилась в журнале Emerging Infectious Diseases.
В исследовании приняли участие специалисты швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете, а также ученые из Германии и Коста-Рики.
За основу они взяли модели культур клеток, которые выстилают дыхательные пути домашних и диких животных – макаки-резус, кошки, хорька, собаки, свиньи и ряда других. Было установлено, что размножение вируса наиболее эффективно в клетках кошек и обезьян.
В ходе эксперимента не были выявлены нуклеотидные переходы в клетках, которые необходимы для развития коронавирусной инфекции в полной мере. Несмотря на это, ученые призвали поставить выявленные группы животных на особый контроль по COVID-19.
Ранее советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что Россия готова предоставить Евросоюзу партию вакцины от коронавируса для животных. Кроме того, может быть оказано научное сопровождение препарата.
В Россельхознадзоре рассказали о вакцинации животных от COVID-19
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