В американских зоопарках начали прививать от коронавируса животных

Фото: oaklandzoo.org
Животных из зоопарка города Окленда штата Калифорния начали прививать от коронавируса. Об этом сообщает "Мир 24".
В первую очередь будут привиты звери из группы повышенного риска, говорится на сайте учреждения. Речь идет о горных львах, хорьках, тиграх, черных медведях и гризли. После этого препарат введут приматам, свиньям и летучим мышам.
"До этого мы использовали общественные барьеры, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, наряду с улучшенными средствами индивидуальной защиты, которые носили сотрудники для безопасности наших животных", – отметил вице-президент ветеринарной службы зоопарка Алекс Герман.
Десятки американских зоопарков получили бесплатный препарат от компании Zoetis. Во время работы над вакциной специалисты применили многолетний опыт разработки других вакцин против коронавируса для кошек, собак, а также крупного рогатого скота.
Ранее в Канаде ученые выяснили, что кошки подвергаются дополнительному риску заболеть коронавирусной инфекцией, если спят на постели зараженного человека. Такие результаты исследования были опубликованы на онлайн-конференции Европейского общества клинической микробиологии ECCMID.
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