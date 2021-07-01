Ученые обнаружили, что кошки могут заразиться COVID-19 от постели хозяина

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В Канаде ученые выяснили, что кошки подвергаются дополнительному риску заболеть коронавирусной инфекцией, если спят на постели зараженного человека. Такие результаты исследования были опубликованы на онлайн-конференции Европейского общества клинической микробиологии ECCMID.

"Если человек заразился COVID-19, существует высокая вероятность, что он передаст его своему питомцу. Кошки, особенно те, которые спят на кровати своего хозяина, подвергаются особому риску. Итак, если у вас COVID-19, я бы посоветовала вам держать животное подальше от спальни и стараться снизить контакты до минимума", – объяснила соавтор исследования, профессор ветеринарной патологии Гуэлфского университета Дороти Бьенцле.

В рамках эксперимента профессор вместе с коллегами протестировала 48 домашних кошек и 54 собаки из 77 семей на предмет наличия антител. Также для сравнения были проведены тесты на антитела у 75 собак и 75 кошек из приюта.

По данным исследования, положительный результат теста на антитела был выявлен у 67% (32/48) кошек и 43% (23/54) собак, которые проживают с хозяевами, а значит, животные переболели COVID-19. Зато среди собак и кошек из приюта антитела были обнаружены только у 9% (7/75) и 3% (2/75) соответственно.

Кроме того, ученые доказали, что вероятность заражения животного не зависит от количества времени, проведенного с хозяевами. Тем не менее было замечено, что кошки, лежавшие на белье зараженного хозяина, чаще болели COVID-19.

Ранее в Россельхознадзоре разработали методику выявления антител к SARS-CoV-2 в плазме крови разных зверей. Систему протестировали на домашних и сельскохозяйственных животных, а также пушных зверях. В надзорном ведомстве рассказали, что разработчик может производить от 4 до 10 тысяч флаконов в сутки.

