Россия может предоставить ЕС партию вакцины от коронавируса у животных

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Россия готова бесплатно предоставить Европейскому союзу партию вакцины от коронавируса у животных и оказать научное сопровождение. Об этом заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка пяти тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины", – приводит ее слова РИА Новости.

Мелано также добавила, что российская сторона в этом вопросе готова обеспечить научное сопровождение, а также способствовать продвижению препарата на европейском рынке.

До этого директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска отметила заинтересованность польских заводчиков пушных животных в российской вакцине.

Между тем замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов подчеркнул, что разработанная в России вакцина против коронавируса у животных безопасна, в том числе для людей и окружающей среды, а ее испытания, которые проводились на норках, лисах, песцах собаках и кошках, подтвердили все требования доклинических и клинических исследований.

В конце апреля 2021 года Федеральный центр охраны здоровья животных произвел первую партию вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики развития COVID-19 у животных. Всего выпустили 17 тысяч ампул, которые были заранее забронированы российскими регионами.

"Корнивак-Ков" – первая в мире вакцина против коронавируса у животных. Она позволяет сформировать иммунитет, который будет сохраняться примерно полгода.

