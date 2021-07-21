Россия может предоставить ЕС партию вакцины от коронавируса у животных

15:02
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Россия готова бесплатно предоставить Европейскому союзу партию вакцины от коронавируса у животных и оказать научное сопровождение. Об этом заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
"На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка пяти тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины", – приводит ее слова РИА Новости.
Мелано также добавила, что российская сторона в этом вопросе готова обеспечить научное сопровождение, а также способствовать продвижению препарата на европейском рынке.
До этого директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска отметила заинтересованность польских заводчиков пушных животных в российской вакцине.
Между тем замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов подчеркнул, что разработанная в России вакцина против коронавируса у животных безопасна, в том числе для людей и окружающей среды, а ее испытания, которые проводились на норках, лисах, песцах собаках и кошках, подтвердили все требования доклинических и клинических исследований.
В конце апреля 2021 года Федеральный центр охраны здоровья животных произвел первую партию вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики развития COVID-19 у животных. Всего выпустили 17 тысяч ампул, которые были заранее забронированы российскими регионами.
"Корнивак-Ков" – первая в мире вакцина против коронавируса у животных. Она позволяет сформировать иммунитет, который будет сохраняться примерно полгода.
Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 для животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: